Dr. Jean Vișan, director al Romsilva pentru 5 luni

176220 – 27082025 – CA al Romsilva l-a desemnat pe Jean Vișan pentru un mandat de director general provizoriu de cinci luni. Jean Vișan a fost ales din 17 candidați.

Jean Vișan are 48 de ani, este inginer silvic, licențiat în anul 2001 al Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere a Universității ”Transilvania” din Brașov și a obținut titlul de doctor în silvicultură în anul 2017.

A deținut mai multe funcții în cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă și Direcției Silvice Buzău. Din anul 2006, a deținut mai multe funcții de execuție și conducere în cadrul centralei Romsilva (șef de serviciu în cadrul Serviciului Investiții – Mecanizare și director al Direcției Regenerare – Dezvoltare). De asemenea, a fost, pentru șase luni, în anul 2020, director al Direcției Silvice Buzău.

Deține mai multe certificări în domeniul proiectării și executării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, management de achiziții publice și în prevenirea și combaterea corupției.

Romsilva administrează aproximativ 4,2 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului sau aflate în alte forme de proprietate, pe baze contractuale.

Toate pădurile proprietatea publică a statului dețin certificarea managementului forestier în standard internațional.