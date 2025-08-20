Drepturi mai multe sau Big Brother inteligent pentru transportatorii internaționali?

176165 – 20082025 – Începând cu 20 august 2025, autovehiculele pentru transportul rutier internațional trebuie echipate cu o nouă versiune, inteligentă, de tahograf (versiunea 2). Este vorba despre autovehiculele grele înscrise în UE care operează în statele membre.

Cea de-a doua versiune Smart Tachograph a fost introdusă de Primul Pachet de Mobilitate cu justificarea protejării drepturile șoferilor, asigurarea unei concurențe corecte și pentru a promova siguranța rutieră.

Noul tahograf are mai multe funcții noi, cum ar fi înregistrarea automată a trecerilor de frontieră, înregistrarea operațiunilor de încărcare și/sau descărcare, capacitate îmbunătățită pentru actualizări software și o mai bună protecție împotriva celor care vor să-i modifice datele. În combinație cu echipamentele de detectare la distanță pe care statele membre le-au achiziționat până la 18 august 2024, a doua versiune a Smart Tachograph permite, de asemenea, autorităților identifice autovehiculele care staționează.

Noile vehicule grele înregistrate pentru prima dată începând cu august 2023 au fost deja echipate cu această versiune de tahograf.

Vehiculele angajate în transportul internațional echipat anterior cu un tahograf analog sau digital non-inteligent trebuiau înlocuite până în 2024. Vehiculele echipate anterior cu o primă

Într-un pas următor, vor trebui echipate cu această nouă versiune de tahograf și autovehiculele comerciale ușoare (LCV) de peste 2,5tone.

Începând cu 1 iulie 2026, în sfera de aplicare a regulilor de timp de conducere și de odihnă (Regulamentul (CE) NO561/2006) intră și autovehiculele ușoare.