După incendiul de la Dragonul Roșu, aerul este monitorizat cu autolaboratoare aduse din Prahova și Giurgiu

După incendiul de la Dragonul Roșu, aerul este monitorizat cu autolaboratoare aduse...

176233 – 28082025 – Calitatea aerului va fi monitorizată continuu cu ajutorul staţiilor fixe şi al autolaboratoarelor mobile, pentru ca populaţia să fie informată corect şi în timp real, în urma incediului izbucnit la depozitul centrului comercial „Dragonul Roşu, iar datele disponibile vor fi publicate transparent, a anunţat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, creşteri semnificative ale concentraţiilor de PM10 s-au înregistrat în zonele estice şi sudice ale Bucureştiului, valorile ajungând temporar la 200 ľg/m3 în jurul orei 6:00 dimineaţa, în condiţii de calm atmosferic.

Valorile specifice zonei în care se desfăşoară monitorizarea ar trebui să fie sub 100 ug/m3 pentru PM10 şi mai mici de 70 ug/m3 pentru PM2,5, susţin specialiştii Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP).

„Ca urmare a incendiului izbucnit în seara zilei de 26 august 2025 în incinta complexului „Dragonul Roşu” – Dobroeşti (Ilfov), Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin instituţiile subordonate – Agentia Nationala pentru Mediu si Arii Protejate – ANMAP, Administratia Națională de Meteorologie RA, Garda Naţională de Mediu – monitorizează în timp real impactul asupra calităţii aerului din Bucureşti şi localităţile limitrofe”, a precizat ministrul.

Astfel, trei autolaboratoare mobile ale ANMAP monitorizează principalii indicatori de poluare: particule în suspensie (PM10 şi PM2.5), oxizi de azot, benzen, hidrogen sulfurat şi amoniac.

„Autolaboratorul Direcţiei Judeţene de Mediu (DJM) Bucureşti este instalat, încă de dimineaţă, în zona Fizicienilor – Vitan-Bârzeşti. Autolaboratorul DJM Prahova este amplasat în comuna Tunari. Autolaboratorul DJM Giurgiu este amplasat în zona CET Progresul”.