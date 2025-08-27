Fermierii se plâng, dar producția agricolă crește

176223 – 27082025 – Anul 2025 aduce producţii record la grâu şi rapiţă, în pofida anunțurilor alarmiste ale mai multor fermieri. Producţia de cereale creşte cu 20% şi agricultura poate fi colacul de salvare al unei economii care se clatină, scrie ZF.ro.

În silozuri au ajuns recoltele culturilor de toamnă, care sunt peste aşteptări, iar preţurile bune la oleaginoase, rapiţă şi floarea-soarelui, pentru care, de asemenea, este estimată o creştere de 30% a producţiei faţă de anul trecut, le dau agricultorilor speranţa că vor încheia anul cu profit.

Anul agricol 2025 aduce producţii record la grâu şi rapiţă, potrivit estimărilor analiştilor macroeconomici europeni. Există și fermierii români spun același lucru, care schimbă direcţia ultimilor ani dificili.

„Anul agricol 2024-2025, în zona noastră, a fost un an bun pentru toate culturile. La rapiţă am obţinut o producţie de 4.250 kg/ha, iar la grâu 5.000 kg/ha. Culturile de floarea-soarelui şi porumb arată bine şi estimăm producţii peste 3.500 kg/ha pentru floarea-soarelui şi peste 8.500 kg/ha pentru porumb“, a spus Nicu Temciuc, preşedinte al Cooperativei Agricole Baza Siloz Cereal Grup, din judeţul Botoşani. De asemenea, Bogdan Serghiescu, CEO al Holde Agri Invest, unul dintre cei mai mari operatori de terenuri agricole din România, care are ferme în cinci zone diferite, a afirmat că „la culturile de toamnă, rezultatele au fost bune din punctul de vedere al producţiilor, însă preţurile nu au fost grozave“.