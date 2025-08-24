Festivalul Internațional George Enescu 2025 începe astăzi la București

176197 – 24082025 – Duminică, 24 august 2025, începe cea de-a 27-a ediție a Festivalului Internațional George Enescu, cel mai important eveniment cultural al României și unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică din lume. Timp de patru săptămâni, între 24 august și 21 septembrie 2025, Bucureștiul devine capitala mondială a muzicii clasice, reunind peste 4.000 de artiști din 28 de țări, în peste 100 de concerte.

Anul acesta, festivalul marchează 70 de ani de la trecerea în eternitate a lui George Enescu și propune, sub direcția artistică a lui Cristian Măcelaru, o ediție construită pe trei piloni fundamentali: tradiția enesciană, inovația artistică și extinderea la nivelul comunităților, printr-o amplă serie de concerte în numeroase orașe din România, dar și prin deschiderea către noile generații. Festivalul oferă noutăți spectaculoase, de la lansarea seriilor de concerte Enescu in Control powered by BRD-Groupe Société Générale și Enescu-JTI Immersive Experience, până la revenirea operei și baletului în programul festivalului.

De la primele ediții, Festivalul și-a asumat misiunea de a fi nu doar o platformă pentru mari orchestre și soliști, ci și un templu dedicat creației enesciene. În 2025, acest angajament capătă o încărcătură aparte: publicul va putea asculta peste 45 de interpretări ale lucrărilor lui George Enescu, de la celebrele Rapsodii Române la Simfonii, Suite orchestrale, lucrări camerale rare și, desigur, opera monumentală „Oedipe”, prezentată într-o producție semnată de regizorul vizionar Stefano Poda, cu o distribuție de prestigiu. Dirijorul Tiberiu Soare va conduce spectacolul-eveniment, avându-i în distribuție pe Ruxandra Donose, Ionuț Pascu, Ramona Zaharia, Vazgen Gazaryan și alte voci excepționale ale scenei lirice internaționale. Astfel, Enescu nu este doar comemorat, ci trăit în întreaga sa complexitate.

În cadrul acestei ediții, vor fi explorate și zonele în care muzica întâlnește tehnologia, dansul, artele vizuale: la MINA – Museum of Immersive New Art, debutează seria Enescu – JTI Immersive Experience, o premieră absolută pentru istoria Festivalului: ONIRIUS (28–29 august) – spectacol coregrafiat de Gigi Căciuleanu, cu muzică originală de Paul Ilea, unde corpul devine instrument de poezie vizuală; Bach in the Jungle (4–5 septembrie) – un Bach renăscut în ritmuri sud-americane, cu Leticia Moreno (vioară) și Claudio Constantini (bandoneon); Klimt meets Bösendorfer – Ver Sacrum (11–12 septembrie) – recital inspirat de estetica Secesiunii vieneze, cu Alexandra Silocea (pian) și Patricia Nolz (mezzo-soprană), Laëtitia Eïdo (actriță); Ultima piesă (18–19 septembrie) – compoziție-instalație de Constantin Basica, o meditație asupra impermanenței și viitorului muzicii.

Peste 4.000 de artiști din 28 de țări vor urca pe scenele Festivalului, de la orchestre legendare la tineri virtuozi. Orchestre precum Royal Concertgebouw Orchestra, Philharmonia Orchestra, Tonhalle-Orchester Zürich, Orchestre National de France, Czech Philharmonic, Budapest Festival Orchestra, WDR Symphony Orchestra, Gustav Mahler Jugendorchester, Accademia Bizantina, Orchestra Academiei Santa Cecilia, Mahler Chamber Orchestra, Academy of St Martin in the Fields, Il Giardio Armonico, și multe altele aduc la București standardul excelenței.

Dirijori de renume – Klaus Mäkelä, Cristian Măcelaru, Daniel Harding, Santtu-Matias Rouvali, Daniele Gatti, Ivan Fischer, Paavo Järvi, Gianandrea Noseda, Manfred Honeck, Keri-Lynn Wilson, Petr Popelka, Vasily Petrenko, Alain Altinoglu – se întâlnesc cu soliști de legendă și artiști internaționali unanim apreciați: Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter, Seong Jin Cho, Gautier Capuçon, Jean-Yves Thibaudet, Rudolf Buchbinder, Alisa Weilerstein, Kian Soltani, Renaud Capuçon, Julian Rachlin, Kirill Gerstein, Alexandre Kantorow, Bruce Liu, Asmik Grigorian, Sonya Yoncheva, Isabelle Faust, Nemanja Radulović, Alexandra Conunova sau Rachel Willis-Sørensen.