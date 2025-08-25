Frumusețea Limbii Române evidențiată de Biblioteca Metropolitană București

176202 – 25082025 – Biblioteca Metropolitană București (BMB) celebrează în acest an, cu două zile mai devreme, Ziua Limbii Române, organizând pe 29 august activități dedicate copiilor și comunității bucureștene.

Evenimentul propune o incursiune în frumusețea și bogăția limbii române, prin activități interactive, educative și artistice, menite să inspire dragostea pentru lectură, cultură și exprimare clară în limba română.

Activitățile vor fi organizate în toate filiale BMB – cursuri de jurnalism pentru copii, atelier de lectură, spectacole de teatru pentru copii, conferințe, ateliere de scriere creativă pentru copii, expoziții de carte și recitaluri de poezii.

Biblioteca Metropolitană București invită publicul de toate vârstele să redescopere frumusețea limbii române și să o celebreze prin lectură, creație și dialog cultural.