Garanții suplimentare pentru respectarea dreptului la protecția personale în schimbul de informații pentru combaterea terorismului

Garanții suplimentare pentru respectarea dreptului la protecția personale în schimbul de informații...

176245 – 29082025 – Guvernul a aprobat introducerea unor garanții suplimentare pentru ca schimbul de informații realizat pentru prevenirea și combaterea terorismului să se desfășoare cu respectarea deplină a dreptului la protecția datelor cu caracter personal.

Astfel, informațiile privind cercetările penale pentru infracțiunile de terorism care afectează sau pot afecta două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene se transmit către Europol, în conformitate cu legislația națională și europeană în materie.

Informațiile relevante care ar putea fi transmise spre Europol, referitoare la infracțiunile de terorism, vizează datele care permit identificarea persoanei, grupului sau entității, actele care fac obiectul cercetării și circumstanțele specifice, calificarea infracțiunii cercetate, legăturile cu alte cazuri conexe, utilizarea tehnologiilor comunicării, amenințarea reprezentată de deținerea de arme de distrugere în masă.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni aflate în competența Europol, în conformitate cu principiul limitării scopului.

Sunt definite mai precis și categoriile de date cu caracter personal, inclusiv datele administrative asociate (ex: detalii personale, descriere fizică, mijloace de identificare, ocupație și competențe ș.a.), care pot fi obiect al schimbului de informații, ținând seama de nevoile operaționale ale autorităților competente.

Proiectul de lege aprobat de Guvern va fi transmis, spre dezbatere și aprobare, Parlamentului.