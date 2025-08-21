Gata platforma electronică pentru voucherele de energie electrică

176165 – 21082025 – Platforma electronică EPIDS, epids.mmuncii.ro, dezvoltată de STS pentru Ministerul Muncii destinată acordării voucherelor pentru plata facturilor la energie este funcțională.

Aplicația a fost realizată conform cerințelor Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), iar softul dezvoltat de STS permite interconectarea cu diferite baze de date.

Aplicația poate fi accesată de pe orice dispozitiv cu browser – calculator, laptop, smartphone sau tabletă – fără instalarea altui soft. Cererile pot fi transmise online direct de titular sau de o persoană desemnată de acesta.

EPIDS permite depunerea cererilor de obținere a voucherelor pentru energie, procesul fiind complet automatizat: verificarea, validarea și stabilirea beneficiarilor se realizează prin interogarea bazelor de date.

Sprijinul financiar nu depinde de emiterea unui tichet tipărit: datele beneficiarilor sunt preluate automat din aplicație în sistemul electronic de plată a facturilor al Poștei Române, asigurându-se astfel un flux simplu și rapid de acordare și utilizare a voucherelor. Cererile de voucher în platformă se realizează o singură dată, iar stabilirea eligibilității se realizează automat pentru fiecare lună.

Pentru suport suplimentar, a fost operaționalizat un call center – 0219309, la care ANPIS acordă asistență celor care întâmpină dificultăți. De asemenea, problemele pot fi semnalate prin adresa de e-mail sprijinenergie@mmanpis.ro, iar solicitările primite sunt preluate automat într-un sistem de tip ticketing și sunt transmise direct echipelor de implementare, pentru rezolvare.

Persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile în scris la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale, începând din data de 28 august 2025.

Tichetul are valoarea de 50 de lei/lună, nu poate fi înstrăinat și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, până la data de 31 martie 2026.