Guvernul încearcă măsuri mai dure pentru Legea insolvenței

176141 – 18082025 – Ministerele Justiției și Finanțelor, împreună cu ANAF, vizează modificarea Legii insolvenței nr. 85/2014.

Potrivit Ministerului Justiției, noile reglementări au în vedere:

Consolidarea regimului răspunderii administratorilor pentru aducerea societății în stare de insolvență:

– cerințe mai stricte de elaborare a raportului de evaluare a stării debitorului şi a cauzelor care au condus la insolvență, pentru a facilita creditorilor, inclusiv creditorului fiscal, fundamentarea şi declanșarea acțiunii în răspundere a administratorilor;

– acțiunea în răspundere nu mai vizează doar administratorii formali, ci şi administratorii de facto (care impun decizia financiară şi operațională a societății);

– interdicția de a fonda societăți pe o perioadă de 5 ani, ca efect al hotărârii de atragere a răspunderii, interdicție care se înregistrează în Registrul Comerțului, informația fiind astfel accesibilă publicului;

– extinderea interdicției ocupării funcției de administrare/conducere și la administratorul de facto;

– administratorul și administratorul de facto împotriva cărora s-a introdus o acțiune în atragerea răspunderii nu pot avea calitatea de administrator special;

– reglementarea unui caz distinct de atragere a răspunderii: vânzarea bunurilor ca ansamblu independent către afiliați în frauda creditorilor;

– instituirea unei prezumții potrivit căreia nedepunerea situațiilor financiare şi a declarațiilor fiscale prezumă, până la proba contrară, neținerea, conform legii, a contabilității.

Creșterea gradului de recuperare a impozitelor și taxelor care revin societăților aflate în insolvență, prin asigurarea unui nivel mai înalt de transparență a procedurii în raport cu creditorii, cu scopul de a facilita exercitarea remediilor procesuale împotriva practicilor de manipulare a votului și a tendințelor de tergiversare a procedurii. Se propune:

– instituirea obligaţiei debitorului/administratorului judiciar de a prezenta motivele temeinice şi circumstanţele excepționale care pot justifica prioritizarea plăţii anumitor creanţe curente, ca excepție de la principiul plăţii creanțelor curente, potrivit scadenței;

– notificarea creditorului fiscal în legătură cu intenția de deschidere a procedurii se va face de către debitor cu 15 zile înainte de depunerea cererii;

– comunicarea electronică a rapoartelor și planului de reorganizare către toți creditorii care solicită;

– rapoarte actualizate mai detaliate ale administratorului judiciar/lichidatorului judiciar;

– includerea de informații suplimentare în tabelul creanțelor;

– clarificarea obligațiilor administratorului concordatar în elaborarea listei creanțelor în concordat;

– definirea conceptului de afiliat (persoane strâns legate de debitor), în sensul Legii insolvenței;

– număr limitat de creditori afiliați în comitetul creditorilor (1/7).

Reducerea duratei procedurii insolvenței, prin măsuri concrete, cu efect imediat:

– verificarea periodică de către administratorul judiciar a stării financiare a debitorului, pentru a propune, de îndată, dacă este cazul, intrarea în faliment, în perioada de observație sau pe durata executării planului;

– valorificarea bunurilor prin licitație publică, potrivit Codului de procedură civilă, dacă vânzarea, potrivit regulamentului de vânzare stabilit de creditori, nu conduce la vânzarea bunului într-un termen determinat;

– închiderea procedurii insolvenței odată cu constatarea de către judecătorul-sindic a îndeplinirii tuturor obligațiilor de plată asumate prin planul confirmat, chiar dacă există una sau mai multe creanțe curente, care nu sunt certe, în cazul în care cuantumul cumulat al acestora nu este de natură a determina o stare de dificultate financiară sau de a genera iminența insolvenței ori de a afecta viabilitatea întreprinderii debitorului (caz în care dosarele asociate sunt trimise spre soluționare instanței competente, potrivit dreptului comun);

– dezvoltarea și operaționalizarea în regim prioritar a unei platforme informatice pentru desemnarea aleatorie a administratorului /lichidatorului judiciar de către judecătorul-sindic;

– completarea atribuțiilor practicienilor în insolvență, pentru a încuraja închiderea rapidă și cât mai eficientă a procedurilor de insolvență.