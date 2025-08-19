Guvernul mai lasă de la el în discuțiile cu primarii de municipii

Premierul Ilie Bolojan a avut o nouă întâlnire de lucru cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România, în contextul consultărilor asupra reformei administrației publice locale și prioritizării proiectelor de investiții din fonduri publice.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, au fost analizate propunerile primarilor de municipii și au fost clarificate o serie de aspecte referitoare la măsurile de reformă administrativă, precum și la proiectul de ordonanță de urgență privind gestionarea investițiilor finanțate prin PNRR.

”Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată, astfel încât să ne asigurăm că vor primi finanțare proiectele care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026, așa cum România s-a angajat în dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene. După ordonanța de urgență pe care o vom aproba în ședință de Guvern, ministerele care coordonează gestionarea implementării PNRR vor prezenta, după consultări cu beneficiarii, lista proiectelor mature, pentru care lucrările au fost începute, și care vor fi în continuare finanțate”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Celelalte proiecte, pentru care nu va fi asigurată finanțare din PNRR și care nu vor putea fi finalizate până la data de 31 august 2026, vor fi preluate pentru a fi susținute prin alte programe financiare fie europene, fie din fonduri naționale.

Un alt subiect s-a referit la reforma administrației publice locale, parte a celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale. Reprezentanții Guvernului și primarii de municipii au analizat aspectele legate de descentralizarea deciziilor, precum a celor legate de autorizarea jocurilor de noroc, dar și despre descentralizarea resursei umane. Reforma impozitului asupra proprietății, preluarea asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități de structurile descentralizate ale Ministerului Muncii, reducerea numărului de angajați din administrația publică au fost, de asemenea, subiecte discutate în cadrul întâlnirii.

30 de revendicări discutate, doar una rămasă în analiză

Un comunicat cu mai multe detalii am primit din partea Asociației Municipiilor din România.

Președintele AMR, Lia Olguța Vasilescu, a spus că la discuții s-a prezentat cu 30 de puncte importante referitoare, în special, la investiții, unul singur, cel referitor la baza de calcul a numărului populației utilizată în formulele de alocare, rămânând în analiză.

Atât Guvernul, cât și AMR, evaluează în continuare dacă raportarea trebuie făcută la datele definitive ale recensământului sau la statisticile INS, cu obiectivul de a identifica o soluție echilibrată și realistă.

Referitor la OUG privind PNRR, urmare aprobării proiectului de ordonanță:

proiectele aflate la un stadiu fizic de realizare de peste 30% vor fi continuate ;

; în două săptămâni va apărea un memorandum pentru proiectele sub 30% , dar care au șanse să fie finalizate până la jumătatea anului viitor și sunt esențiale pentru comunități (școli, blocuri, spitale etc.);

, dar care au șanse să fie finalizate până la jumătatea anului viitor și sunt esențiale pentru comunități (școli, blocuri, spitale etc.); pentru acestea se va realiza o analiză de prioritizare la nivelul fiecărui minister responsabil ;

; municipalitățile vor putea continua lucrările din bugete proprii , urmând să fie suportate ulterior din economiile PNRR sau alte fonduri de stat/europene (ex. Fondul Social pentru Climă );

, urmând să fie suportate ulterior din economiile PNRR sau alte fonduri de stat/europene (ex. ); se redeschide competiția între primării pe principiul „primul venit, primul servit”.

Totodată, a fost subliniată posibilitatea acordată primăriilor de a decide asupra amplasării sălilor de jocuri de noroc, inclusiv dreptul de a stabili dacă acestea vor funcționa sau nu pe teritoriul municipiului.

Au mai fost convenite câteva rectificări la Pachetul pentru administrația publică, după cum urmează:

finanțarea posturilor transferate către administrația publică locală până la decizia de păstrare sau desființare;

către administrația publică locală până la decizia de păstrare sau desființare; amenda pentru obstrucționarea controlului se aplică persoanei vinovate, nu primarului/președintelui CJ;

se aplică persoanei vinovate, nu primarului/președintelui CJ; nu mai există obligația stabilirii de cote adiționale la taxe, ci se stabilește o marjă de 5% din bugetele locale pentru facilități fiscale ;

; termenul pentru transmiterea procesului-verbal de contravenție va fi de 6 luni, nu de 3 ani;

va fi de 6 luni, nu de 3 ani; finanțarea asistenților personali va fi asigurată până la preluarea de către AJPIS (01.01.2026);

va fi asigurată până la preluarea de către AJPIS (01.01.2026); acolo unde există serviciu de evidența populației și poliție locală , se poate modifica numărul de posturi prin HCL, cu respectarea plafonului maxim;

, se poate modifica numărul de posturi prin HCL, cu respectarea plafonului maxim; termenele de reorganizare se vor modifica pentru a putea fi aplicate;

se vor modifica pentru a putea fi aplicate; funcționarii publici vor fi evaluați în scris o dată la patru anipentru verificarea cunoașterii legislației actualizate.

La discuții, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, au mai participat, din partea Guvernului, vicepremierii Tánczos Barna și Marian Neacșu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și secretarul de stat din Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Marin Țole.

La întâlnirea cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România a participat președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Din partea Asociației Municipiilor din România au participat Lia-Olguța Vasilescu, președinte AMR, primarul municipiului Craiova, Ionuț-Florin Pucheanu, prim-vicepreşedinte AMR, primarul municipiului Galaţi, Gabriel Codru Pleșa, purtător de cuvânt AMR, primarul municipiului Alba Iulia, Árpád-András Antal, membru al Comitetului Director, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, membru al Comitetului Director, primarul municipiului Petroșani, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, membru al Comitetului Director, primarul municipiului Bacău, Atilla Korodi, membru al Comitetului Director, primarul municipiului Miercurea Ciuc și Stelian Bujduveanu, membru AMR, primarul general interimar al Municipiului București.