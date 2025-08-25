Hidroelectrica nu mărește prețul

176200 – 25082025 – Hidroelectrica anunță că nu a intenționat și nici nu ia în considerare vreo majorare a prețurilor de furnizare a energiei electrice.

Compania își menține angajamentul de a avea o ofertă corectă și competitivă pentru clienții săi și reafirmă că nu are în vedere vreo modificare unilaterală a prețurilor pentru contractele existente.

Achizițiile de energie realizate de către Hidroelectrica din piață reprezintă o practică firească în rândul furnizorilor și nu echivalează cu o creștere a prețurilor. Precizarea vine ca urmare a unor zvonuri privind majorarea prețului la energia electrică din partea Hidroelectrica.