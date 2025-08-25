IGSU: Misiunile derulate de pompieri în acest sfârșit de săptămână

176198 – 25082025 – În zilele de vineri, sâmbătă și duminică, pompierii militari au gestionat peste 5.000 de solicitări primite din partea populației, ce au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și misiuni destinate protecției comunităților și bunurilor acestora.

În intervalul menționat, cea mai mare pondere o reprezintă cazurile pentru acordarea asistenței medicale de urgență, în urma cărora mai mult de 3.600 de persoane au primit ajutorul echipajelor SMURD.

De asemenea, în acest weekend, colegii noștri au intervenit în peste 900 de cazuri în sprijinul comunităților, misiuni ce au constat, în principal, în salvarea persoanelor și animalelor din medii ostile vieții, incidente din domeniul CBRN, precum și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor.

Totodată, în această perioadă, salvatorii au acționat în 19 situații pentru extragerea victimelor din autoturismele avariate ca urmare a accidentelor rutiere.

În tot acest interval, 22 de persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către echipajele operative.

În ceea ce privește protecția populației, în cele trei zile au fost transmise 59 de mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RO-ALERT, majoritatea dintre acestea semnalând manifestarea fenomenelor hidro-meteorologice și prezența animalelor sălbatice (urși) în proximitatea comunităților.

De asemenea, în ultimele 72 de ore, pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea celor 438 incendii izbucnite la nivel național. Dintre acestea, 321 incendii (peste 70% din numărul total) reprezintă arderile necontrolate, fiind afectate peste 1.500 hectare de miriști, vegetație uscată, deșeuri și fond forestier.

Reamintim cetățenilor că arderea vegetației este interzisă, extrem de periculoasă și poate duce la tragedii. Respectați recomandările autorităților și anunțați de urgență orice incendiu la numărul 112!

Informații esențiale despre comportamentul ce trebuie adoptat înainte, în timpul și după producerea unei situații de urgență sunt disponibile pe platforma https://fiipregatit.ro.

De asemenea, aplicația pentru mobil DSU poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play, oferind acces rapid la sfaturi utile și alerte în timp real.