IGSU: Peste 200 de incendii și 1.400 de persoane asistate medical în ultimele 24 de ore

176122 – 14082025 – În ultimele 24 de ore, pompierii militari din întreaga țară au avut de gestionat peste 1.800 de intervenții, cele mai multe fiind înregistrate în regiunea București–Ilfov, dar și în județele Mureș, Bihor, Prahova și Argeș.

Situația a fost deosebit de complexă, cu 217 incendii semnalate, dintre care aproape 70% au fost arderi de vegetație uscată, fond forestier și miriști. Suprafața totală afectată depășește 600 de hectare, iar condițiile meteorologice din ultimele zile, temperaturi ridicate, lipsa precipitațiilor și vântul puternic, au amplificat propagarea rapidă a focului.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reamintește că arderea vegetației uscate este strict interzisă și că un gest aparent minor, precum aruncarea neglijentă a unei țigări sau lăsarea unui foc nesupravegheat, poate declanșa un dezastru.

În paralel, echipajele SMURD au acordat asistență medicală de urgență pentru aproape 1.400 de persoane. Totodată, au fost derulate alte șase intervenții de descarcerare pentru salvarea victimelor din autoturisme implicate în accidente rutiere.

Pe lângă aceste misiuni, pompierii au acționat în peste 240 de situații diverse, de la căutarea și salvarea persoanelor și animalelor din medii periculoase, până la gestionarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice, intervenții în domeniul CBRN și alte urgențe complexe.

Pentru avertizarea populației, în cursul zilei de ieri au fost transmise trei mesaje RO-ALERT privind prezența animalelor periculoase, două dintre acestea vizând localități din județul Brașov, iar unul o localitate din județul Mureș.

IGSU încurajează cetățenii să acceseze platforma națională de pregătire pentru situații de urgență, disponibilă la adresa https://fiipregatit.ro, și să descarce gratuit aplicația DSU din App Store sau Google Play, pentru a avea la îndemână informații esențiale despre prevenirea situațiilor de urgență.