176149 – 19082025 – IMM România nu susține propunerile Ministerului Finanțelor privind majorarea capitalului social la 8.000 de lei pentru SRL-uri, acesta fiind forma utilizată de micii antreprenori pentru deschiderea și derularea unei afaceri, răspunderea patrimonială fiind legată de activele unui SRL, nu de valoarea capitalului social, care poate fi cheltuit. Existența obligației de a avea un capital social de 8.000 de lei la înființare, când resursele sunt limitate, conduce la lipsa și la accentuarea sporului negativ pentru noi societăți înființate, specifică IMM România.

După intrarea în vigoare a Pachetului I de reforme, care a dus la creșterea impozitelor și taxelor pentru mediul privat, IMM România consideră că accentul trebuie pus în cadrul Pachetului 2, pe lângă măsuri pentru susținerea antreprenorilor, pe reforma administrației și reducerea cheltuielilor bugetare și nu pe introducerea de noi sarcini birocratice și de conformare pentru întreprinzători.

Astfel, IMM România propune introducerea a trei praguri minime referitoare la valoarea capitalului social pentru SRL-uri. Concret, se propune menținerea capitalului social la valoarea de 1 lei la înființare, pentru încurajarea antreprenoriatului în rândul tinerilor și a întreprinzătorilor debutanți. Apoi, la atingerea unei cifre de afaceri de 300.000 de lei/an, valoarea capitalul social să crească la 5.000 de lei. Iar când cifra de afaceri depășește 500.000 de lei/an, valoarea capitalul social să crească la 8.000 de lei.

„Mărirea capitalului social la 8.000 de lei pentru SRL-uri, de la 1 leu în prezent, la înființare, este în contradicție totală cu politicile naționale și europene privind încurajarea antreprenoriatului, care sunt în sensul simplificării și reducerii obligațiilor de conformare pentru înființarea și administrarea unei societăți. Înseamnă că doar persoanele care dispun de resurse financiare pot deschide o afacere în România, în condițiile obligației unui capital social de 8.000 de lei. Afectează grav microîntreprinderile și, în special, start-up-urile care nu dețin resursele financiare pentru o astfel de majorare, rezultatul fiind radierea acestora și, totodată, va genera un blocaj la nivelul Registrului Comerțului din cauza procedurilor birocratice privind actualizarea Statutelor societăților”, explică reprezentanții IMM România.

În anul 2024 (124.898 înmatriculări vs. 146.297 înmatriculări în 2023) și în primul trimestru din 2025, dinamica privind înmatricularile este negativă, potrivit celor mai recente date oferite de ONRC, înregistrându-se o scădere de 8,83% în perioada Ianuarie – aprilie 2025, când au fost înregistarte 44.867 de înmatriculari, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înmatriculate 49.210 de firme.