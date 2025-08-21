IMM România vrea simplificare fiscală

176171 – 21082025 – România are nevoie de măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, deoarece creșterea economică se realizează prin inițiative de relansare economică, nu prin creșteri de taxe și impozite, se arată într-un comunicat al organizației IMM ROMÂNIA.

Aceasta solicită Guvernului lansarea unui pachet pentru susținerea imm-urilor care să constituie un element fundamental pentru antreprenori, în condițiile afectării activității acestora de măririle de taxe și impozite din Pachetul I de reforme.

Astfel, IMM ROMÂNIA consideră că este prioritară adoptarea de politici publice, care să răspundă dezideratelor unei economii moderne, bazate pe următorii piloni:

Reducerea sarcinilor administrative – orice act normativ care introduce noi obligații de raportare sau conformare, are obligația de a propune eliminare a cel puțin două alte obligații;

Debirocratizare– eliminarea procedurilor birocratice inutile;

Simplificare – unificarea entităților care solicită și încasează diverse taxe;

Susținerea microîntreprinderilor – politici și programe pentru susținerea micilor antreprenori;

Digitalizare – accelerarea și finalizarea procedurilor de digitalizare;

Turism/horeca – susținerea turismului ca prioritate națională;

Energie – implementarea măsurilor de eficiență energetică;

Transporturi – sprijinirea operatorilor de transport;

Stoparea prestării de servicii de către entități neînregistrate fiscal – fiscalizarea prestatorilor neînregistrați și eliminarea concurenței neloiale.

Astfel cum am mai arătat anterior, Guvernul nu poate cere antreprenorilor și angajaților din mediul privat să suporte singuri deficitul bugetar, iar administrația publică să rămână nereformată, supradimensionată și lipsită de performanță, se mai arată în comunicat.