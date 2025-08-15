IMM-urile se opun măririi capitalului social pentru SRL-uri la 8.000 de lei

176130 – 15082025 – Având în vedere informațiile prezentate public de ministrul finanțelor, privind Pachetul 2 al reformei fiscale, prin care sunt anunțate modificări referitoare la modalitatea de funcționare a societăților comerciale, IMM România atrage atenția asupra următoarelor aspecte:

mărirea capitalului social la 8.000 de lei pentru SRL-uri, de la 1 leu în prezent, la înființare:

este în contradicție totală cu politicile naționale și europene privind încurajarea antreprenoriatului, care sunt în sensul simplificării și reducerii obligațiilor de conformare pentru înființarea și administrarea unei societăți: înseamnă că doar persoanele care dispun de resurse financiare pot deschide o afacere în România, în condițiile obligației unui capital social de 000 de lei; afectează grav microîntreprinderile și, în special, start-up-urile care nu dețin resursele financiare pentru o astfel de majorare, rezultatul fiind radierea acestora; va genera un blocaj la nivelul Registrului Comerțului din cauza procedurilor birocratice privind actualizarea Statutelor societăților.

atât în anul 2024 (124.898 înmatriculări vs. 146.297 înmatriculări în 2023), cât și în primul trimestru din 2025, dinamica privind înmatricularile este negativă, potrivit celor mai recente date oferite de ONRC, înregistrându-se o scădere de 83 % În perioada 01.01.2025 – 30.04.2025, când au fost înregistarte 44867 de înmatriculari, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut când au fost inmatriculate 49210.

IMM România nu susține propunerile Ministerului Finanțelor privind majorarea capitalului social la 8.000 de lei pentru SRL-uri la înființare, acesta fiind forma utilizată de micii antreprenori pentru deschiderea și derularea unei afaceri, răspunderea patrimonială fiind legată de activele unui SRL, nu de valoarea capitalului social, care poate fi cheltuit.

Existența obligației de a avea un capital social de 8.000 de lei la înființare, când resursele sunt limitate, conduce la lipsa și la accentuarea sporului negativ pentru noi societăți înființate.

După intrarea în vigoare a Pachetului I de reforme, care a dus la creșterea impozitelor și taxelor, pentru mediul privat, IMM România consideră că accentul trebuie pus în cadrul Pachetului 2, pe lângă măsuri pentru susținerea antreprenorilor, pe reforma administrației și reducerea cheltueililor bugetare și nu pe introducerea de noi sarcini birocratice și de conformare pentru întreprinzători.

IMM România propune introducerea a 3 praguri minime referitoare la valoarea capitalului social pentru SRL-uri, astfel:

la înființare să rămână valorea de 1 leu, pentru încurajarea antreprenoriatului în rândul tinerilor și a întreprinzătorilor debutanți; la atingerea unei cifre de afaceri de 300.000 de lei/an, valoarea capitalul social să crească la 000 de lei; la depășirea unei cifre de afaceri de 500.000 de lei/an, valoarea capitalul social să crească la 000 de lei.