Încă doi oameni ai lui Cioloș în Guvern

176084 – 08082025 – După ce au ratat intrarea în Parlament și nu au reușit să obțină nici funcții n ministere, Oana Cambera și Răzvan Lupu au fost numiți în funcția de consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului. Oana Cambera a fost deputat de Ilfov ales pe listele USR-PLUS în perioada 2020-2024, iar din 2023 s-a alăturat echipei REPER a lui Dacian Cioloș.

Andrei-Răzvan Lupu a intrat în politică în 2017, aderând la Platforma ”România 100” a lui Dacian Cioloș. În 2019 a devenit membru PLUS, iar în perioada 2020-2024 a fost deputat USR-PLUS.