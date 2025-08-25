INSCOP: Locul 1 – Daniel Băluță, 2- Ciprian Ciucu,  3 – George Simion / Anca Alexandrescu. Drulă e pe locul 4

176205 – 25082025 – După apariția sondajului CURS, PNL a dat publicității un sondaj realizat la comanda sa de INSCOP, cu mențiunea că, inițial cercetarea nu era destinată publicității având în vedere conrextul politici tensionat.

”PNL nu intenționa să facă public acest sondaj în contextul actual, tensionat. Însă, având în vedere că alte forțe politice au început deja să manipuleze prin sondaje, am ales să prezentăm un studiu realizat de una dintre cele mai credibile case de sondare: INSCOP Research”, precizează PNL.

Potrivit sondajului, preşedintele Nicuşor Dan, fost primar general al Capitalei, este politicianul cu cea mai mare notoritate printre bucureşteni (98,9%), urmat de Gabriela Firea (98,7%), Călin Georgescu (97,9%), George Simion (97,3% ) şi Ilie Bolojan (97%). Ciprian Ciucu (53,9%) este depăşit ca notorietate de Anca Alexandrescu (64,8%).

Topul încrederii este deschis tot de Nicuşor Dan, cu o cotă de 41,6%, raportată la totalul populaţiei. Pe locul al doilea se află Ilie Bolojan – 41,2%, iar pe locul trei, la egalitate, cu 27,1%, sunt Daniel Băluţă, Călin Georgescu şi Gabriela Firea.

Locul al patrulea îi revine lui Ciprian Ciucu, cu 25,3%, iar locul cinci lui George Simion, cu 19,3%, urmat de Cătălin Drulă – 15,7% şi de Anca Alexandrescu – 13,6%.

Primarul sectorului 4, Daniel Băluţă (PSD), se află pe primul loc în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei, urmat de primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL).

Sondajul analizează două scenarii pentru candidatul AUR, nefiind înregistrate diferenţe majore nici în cazul în care acesta este liderul partidului George Simion şi nici dacă este vorba despre candidatura jurnalistului Anca Alexandrescu. În ambele variante, candidatul USR Cătălin Drulă este pe locul 4.

Dacă jurnalistul Anca Alexandrescu ar candida din partea AUR, Daniel Băluţă ar obține 26,2%, Ciprian Ciucu – 23,8%, Anca Alexandrescu – 21,2%, Cătălin Drulă – 18,4%, iar Ana Ciceală – 8,5%.

Dacă din partea AUR ar candida George Simion, intenţia de vot este: Daniel Băluţă – 26,9%, Ciprian Ciucu – 23,6%, George Simion – 22%, Cătălin Drulă – 16,9%, Ana Ciceală – 8,5%.

Sondajul a fost realizat în luna august, la comanda PNL, pe 1.107 repondenţi, şi are o marjă de eroare de +/- 2,9%.

Potrivit legii, pentru funcția de primar pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul UAT în care urmează să fie alese, iar în cazul cetăţenilor Uniunii Europene (cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România) pot candida cei care au domiciliul sau reşedinţa în România. Nu știm dacă toți candidații măsurați în acest sondaj au domiciliul în București.