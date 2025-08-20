Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu ministrul Transporturilor și Infrastructurii din Republica Turcia, Abdulkadir Uraloğlu

176162 – 20082025 – Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe ministrul Transporturilor și Infrastructurii din Republica Turcia, Abdulkadir Uraloğlu.

Întrevederea a prilejuit o discuție aplicată asupra oportunităților de cooperare în domeniile transporturilor și infrastructurii.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că, în contextul economic dificil actual, România va aplica un tratament corect și echitabil tuturor companiilor implicate în proiecte de infrastructură, indiferent de țara de proveniență.

De asemenea, a precizat că Guvernul României va acționa pentru accelerarea și eficientizarea procesului de emitere a vizelor, atât pentru angajații companiilor turcești care desfășoară activități în România, cât și pentru turism, cu obiectivul de a crește semnificativ numărul turiștilor turci care vizitează România.

Un alt punct important al discuțiilor a vizat dezvoltarea cooperării trilaterale România – Bulgaria – Turcia în domeniul infrastructurii rutiere și feroviare, pentru îmbunătățirea conectivității regionale și susținerea dezvoltării economice a tuturor celor implicați.

Prim-ministrul a subliniat poziționarea strategică a României și disponibilitatea țării noastre de a fi un partener de încredere în eforturile de reconstrucție din Ucraina.

Totodată, partea română a transmis că va acționa clar și corect pentru ca viitoarea reuniune a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt România – Turcia să aducă rezultate concrete și benefice pentru ambele țări.

La întrevedere au mai participat, din partea română, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, și șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, iar din partea Republicii Turcia, ambasadorul la București, Özgür Kıvanç Altan, și directorul general pentru Uniunea Europeană și Relații Internaționale din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Partajează asta:

Tweet

