Jandarmii români îi pregătesc pe carabinierii moldoveni

176106 – 12082025 – La data de 11 august 2025, o delegație a MAI din România condusă de secretarul de stat Bogdan Despescu a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova, unde a avut o întrevedere cu omologul Daniella Misail-Nichitin și discuții bilaterale cu omologi din structurile de ordine publică și siguranță națională.

Activitatea a urmărit reconfirmarea angajamentului ferm al părții române de a consolida cooperarea bilaterală, într-un context internațional marcat de multiple provocări atât la nivel intern, cât și la frontierele celor două state.

Ambele părți au evidențiat buna cooperare în domeniul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere. Traficul de droguri, de persoane, contrabanda și criminalitatea informatică reprezintă amenințări majore la adresa siguranței cetățenilor.

În ciuda contextului generat de conflictul militar din Ucraina, prin eforturile ambelor părți, riscurile de criminalitate transfrontalieră au rămas la un nivel scăzut.

Totodată, interlocutorii au abordat subiectul consolidării cooperării în domeniul prevenirii și contracarării amenințărilor hibride, fiind identificate măsuri comune care vor contribui la consolidarea încrederii în instituțiile publice și la un climat mai sigur și mai liniștit de securitate pentru cetățeni.

A fost salutată buna cooperare în domeniul managementului frontierelor, dialogul între cele două Poliții de Frontieră constant atât la nivel central, cât și teritorial.

Un alt subiect pe agenda bilaterală l-a constituit fluidizarea traficului transfrontalier. Cele două ministere de resort colaborează îndeaproape pentru adoptarea unor măsuri concrete, cea mai importantă fiind implementarea controlului coordonat la frontieră, cu respectarea legislației europene în materie.

Un moment important al vizitei l-a constituit semnarea Memorandumului de Înțelegere între Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și Inspectoratul General de Carabinieri al MAI Moldova în domeniul pregătirii profesionale. Acest demers urmărește nu doar transferul de cunoștințe, ci și crearea unei culturi operaționale comune, aliniată standardelor Uniunii Europene. Această abordare va permite echipelor din ambele state să răspundă unitar, eficient și coordonat provocărilor de securitate actuale.