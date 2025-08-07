176078 – 07082025 – Pavilionul României de la Expo Osaka 2025 găzduiește, în premieră, un kimono din coji de ouă, o creație spectaculoasă realizată de artista Cristina Prisacariu, sosită de la Casa de Oaspeți a Palatului Imperial al Japoniei.

Kimono-ul „Renașterea” este construit integral din coji de ouă, folosind nu mai puțin de 17 tipuri diferite, inclusiv ouă rare de emu, flamingo, pinguin sau papagal. Pentru realizarea kimono-ului și a brâului obi au fost necesare peste 100 de ouă de struț și peste un an de muncă meticuloasă.

Această lucrare unică reprezintă o punte între România și Japonia, împletind vizual două culturi fascinante într-o creație delicată și profundă. Aranjamentul ondulat al cojilor simbolizează ciclul vieții și al regenerării.

Designul vizual aduce împreună atât simboluri românești prezente pe porțile maramureșene, în tradiția Cucutenilor sau pe iile tradiționale, cât și simboluri specifice japoneze, precum florile de sakura.

„Renașterea” este mai mult decât o lucrare de artă – este o declarație de iubire față de România, țara natală a artistei, și față de Japonia, spațiul care i-a devenit casă și sursă de inspirație.

Această capodoperă se alătură celor opt sculpturi realizate integral din coji de ouă, care pot fi admirate în cadrul expoziției Pavilionului României încă din luna mai, întregind astfel universul artistic creat de Cristina Prisăcariu printr-un dialog vizual între fragilitate și forță, tradiție și inovație.