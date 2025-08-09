Liniile 4 și 40 – suspendate de luni. TPBI reînființează liniile 14 și 640

176091 – 09082025 – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) reorganizează transportul public de călători din zona bulevardelor Basarabia-Chișinău, având în vedere demararea lucrărilor la calea de rulare a tramvaielor de pe Bulevardul Chișinău. Astfel, începând de luni, 11.08.2025, liniile 4 și 40 vor fi suspendate și vor reintra în funcțiune linia de tramvai 14 și linia navetă de autobuz 640.

Linia 14 va funcționa între „Piața Sfânta Vineri” și terminalul „Pantelimon”, pe traseul: „Piața Sf. Vineri”, Str. Sf. Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Calea Călăraşilor, Str. Traian, Bd. Ferdinand, Şos. Pantelimon, „Pantelimon” și retur.

Autobuzele liniei navetă 640 vor circula pe traseul: „Bd. Basarabia” (capătul liniilor 70, 79 și 455), Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, Bd. Basarabia, Calea Călărași, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sfânta Vineri, „Piața Sf. Vineri”, cu întoarcere pe Str. Sfânta Vineri, Bd. Mircea Vodă, Calea Călărași, Bd. Basarabia, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, „Bd. Basarabia‟.

Tramvaiele liniei 49 vor circula în continuare între terminalul „Bd. Theodor Pallady” și „Bd. 1 Decembrie 1918″, iar legătura între „M Republica” și Bulevardul Chișinău va fi asigurată de autobuzele liniei navetă 637.