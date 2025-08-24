176195 – 24082025 – Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) lansează ediția cu numărul 47 a programului „Litoralul pentru Toți”, desfășurat în perioada 1–30 septembrie 2025.

Programul „Litoralul pentru Toți”, unic în România și susținut exclusiv de mediul privat, fără bani de la buget, se desfășoară neîntrerupt de peste 20 de ani și este recunoscut ca o inițiativă patronală stabilă și credibilă. După un sezon cu taxe crescute și campanii negative, acest program rămâne una dintre puținele soluții concrete prin care turiștii sunt readuși la mare, iar sezonul turistic se prelungește până la finalul lunii septembrie. Inițiatorul programului este Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).

Politica de acordare a voucherelor de vacanță a fost modificată la începutul acestui an, în defavoarea turiștilor și a operatorilor din turism. Începând cu 1 august 2025, TVA-ul pentru cazare a crescut de la 9% la 11%. Programul „Litoralul pentru Toți” nu este doar o ofertă de vacanțe ieftine, ci un mecanism de reziliență și solidaritate pentru întreaga populație, menit să: ofere turiștilor pachete de vacanță la prețuri accesibile, compenseze scăderea cererii generate de noile măsuri fiscale și de reducerea stimulentelor; asigure ocuparea capacităților disponibile în luna septembrie; mențină unitățile deschise și personalul activ; atragă clienți noi, care pot reveni și în sezoanele viitoare.

Această ediție aduce o extindere vizibilă a programului în aproape toate stațiunile, în special în cele din sudul litoralului, precum Mangalia, Jupiter, Saturn și Vama Veche, unde a fost mărit numărul de locuri alocate. Spre deosebire de vârful sezonului, când prețurile sunt mai ridicate și plajele sunt aglomerate, luna septembrie aduce tarife reduse cu până la 60%, o atmosferă mult mai relaxată și servicii la aceleași standarde de calitate. Tot mai multe hoteluri pun la dispoziție pachete diversificate, de la cazare simplă la all inclusive, transformând extrasezonul într-o opțiune reală și atractivă pentru orice categorie de turiști.

Rezervările se pot face direct la hoteluri sau prin agențiile partenere, iar plata se poate face inclusiv cu vouchere de vacanță. Lista unităților participante va fi publicată pe site-ul oficial FPTR: www.fptr.ro