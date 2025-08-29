Localitățile cu mai puțin de 4.500 de locuitori pot avea doar 3 polițiști locali. Ministrul Dezvoltării sugerează că se poate și fără

Localitățile cu mai puțin de 4.500 de locuitori pot avea doar 3...

176251 – 29082025 – Localitățile cu mai puțin de 4.500 de locuitori vor putea organiza Poliție Locală cu cel mult trei angajați, însă salariile acestora vor trebui acoperite exclusiv din veniturile proprii ale primăriilor, a anunțat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Măsura face parte din planul de reducere a numărului de posturi din administrația publică locală, care vizează desființarea a cel puțin 40.000 de funcții.

”În ceea ce priveşte organizarea Poliţiei Locale, e decizia şi atribuţia primăriei ca instituţie care se bucură de autonomie locală, de a avea poliţie locală sau de a nu avea. Deci un primar şi astăzi poate să decidă să îmi spună: dom’le, nu am nevoie de Poliţie Locală, mă organizez altfel sau am posibilitatea să reduc Poliţia Locală. Această posibilitate a existat şi până acum”, a subliniat ministrul Dezvoltării, la Digi24.

El a precizat că noile prevederi au ca scop reducerea personalului din Poliţiile Locale cu cel puţin 4.000 de posturi.

În ceea ce priveşte reducerea numărului de posturi din administraţia publică locală, Cseke a explicat că s-a agreat ca fiecare primărie să diminueze cu 25% numărul de posturi din organigramele existente, el subliniind că acolo unde administraţiile locale nu au ocupat complet schema de personal se vor desfiinţa posturile neocupate, însă acolo unde schema de personal este complet ocupată, unii angajaţi vor trebui concediaţi.

În acest context, ministrul a reafirmat că îşi doreşte să fie organizate ”concursuri obiective” atunci când se va stabili cine pleacă şi cine rămâne în funcţiile din administraţia publică.