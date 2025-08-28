Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

176239 – 28082025 –

30.541 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 30.541 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: agent de securitate (1.903); conducător auto transport rutier (1.729); curier (1.483); lucrător comercial (1.360); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.339); manipulant mărfuri (1.339); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.122); ajutor bucătar (762); lucrător în bucătărie (spălător vase mari) (597); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (554) etc.

Din cele 30.541 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.093 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; medic în diverse specializări etc.), 5.966 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; conducător auto transport rutier; casier; agent servicii client; curier etc), 6.538 pentru persoanele cu studii profesionale (agent de securitate; sudor; operator fabricație flux; ajutor bucătar; fierar betonist; lăcătuș mecanic etc.), restul de 15.944 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (manipulant mărfuri; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; curier; lucrător în bucătărie (spălător case mari) etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

316 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 316 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Germania – 89 locuri de muncă pentru: izolator; educatoare/educatori; lucrător ajutor în podgorie; zugrav-tencuitor; sudor MAG; electrician; lucrător ajutor la prelucrarea metalelor; operatori stivuitor; lucrator în producție – procesare produse din carne.

Italia – 65 locuri de muncă pentru: șofer autobuz; lucrător în domeniul sportului și al pregătirii fizice – animator/animatoare centru de vacanță.

Norvegia – 60 locuri de muncă pentru: medic ortodont; bucătar; ajutor bucătar; tehnician unghii; muncitor în producție – industria piscicolă.

Finlanda –34 locuri de muncă pentru muncitor prefabricate elemente beton.

Polonia – 29 locuri de muncă pentru: lucrător în depozit; montator țevi industriale; coordonator montator sisteme de conducte; muncitor în construcții.

Irlanda – 9 locuri de muncă pentru: recepționer; portar; asistent barman/ospatar; supervizor asistent cazare; asistent cazare; cofetar-patiser (commis chef); bucătar (chef de partie); terapeut SPA.

Austria – 8 locuri de muncă pentru: operator robot – placare cu laser; strungar universal; tehnician mecanic; tehnician electrician; operator CNC; mecanic auto.

Malta – 7 locuri de muncă pentru: consultant Senior Dynamics 365 FSCM; manager de proiect; operator mașină CNC; operator fabrică de piatră.

Olanda – 6 locuri de muncă pentru culegător de pere.

Spania – 4 locuri de muncă pentru montator pereți și plafoane din ghips-carton.

Danemarca – 2 locuri de muncă pentru: dulgher; zidar.

Slovenia – 2 locuri de muncă pentru: instalator; sudor.

Franța – 1 loc de muncă fizioterapeut.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.