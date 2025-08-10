Luni şi marţi, Cod roşu de caniculă și alerte de vânt puternic

176096 – 09082025 – Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare Cod roşu de caniculă extremă, luni şi marţi, în Mehedinți și Dolj, alerte Cod portocaliu şi Cod galben de vreme deosebit de caldă, valabile în acelaşi interval, în mai multe zone din ţară, precum şi atenţionări Cod galben de vânt puternic în Moldova şi Muntenia.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 11 august, ora 10:00 – 12 august, ora 10:00, va fi Cod roşu căldură intensă şi persistentă, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat şi noapte tropicală pe raza judeţelor Mehedinţi şi Dolj.

Totodată, de luni, de la ora 10:00, şi până marţi, la ora 10:00, un Cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic accentuat, cu noapte tropicală, va viza judeţele Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea. În aceste zone, temperaturile maxime vor fi de 37 – 39 de grade şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Minimele termice vor fi de 18 – 21 de grade.

Pe acelaşi interval, un Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat va fi valabil în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul şi centrul Munteniei, sudul Dobrogei continentale, unde maximele termice vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, iar minimele între 17 şi 20 de grade.

Cod galben de vânt

ANM a transmis și o atennționare cod galben de vânt pentru intervalul duminică, 10 august, ora 21 – luni, 11 august, ora 6. În județele Botoșani, Iași și Vaslui, temporar vântul va avea intensificări, cu rafale de 50…60 km/h.

Un alt cod galben de vânt puternic va fi valabl în perioada 11 august, ora 06:00 – 11 august ora 18:00. În județele Galați, Brăila, vestul județului Ialomița, zona joasă a județelor Vrancea, Buzău, Prahova, temporar vântul va avea intensificări, cu rafale de 50…70 km/h.