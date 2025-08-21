Madrigal la Expo 2025 Osaka, o consolidare a imaginii României în lume

176172 – 21082025 – Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, a susținut marți, 19 august 2025, concertul extraordinar „Muzică pentru viitor” pe scena Expo Hall „Shining Hat” din cadrul Expo 2025 Osaka. Evenimentul a reunit peste 1.600 de spectatori și personalități internaționale, printre care Hiroyuki Ishige – secretar general al Asociației Expo 2025 Osaka, Ueda Hiroshi – fost ambasador al Japoniei în România, europarlamentarul român Victor Negrescu, alături de numeroși comisari generali și reprezentanți ai statelor participante.

Concertul a fost deschis prin discursul comisarului general al Pavilionului României, Ferdinand Nagy, care a subliniat rolul muzicii ca limbaj universal al emoției și al unității: „Muzica are puterea de a ne uni, de a ne inspira și de a ne emoționa profund, iar astăzi suntem împreună pentru a trăi această magie”.

Prezența celui mai prestigios ansamblu coral românesc la nivel internațional în cadrul Expo 2025 Osaka și la Pavilionul României consolidează imaginea țării noastre ca națiune cu o bogată moștenire culturală și un potențial artistic autentic. Totodată, contribuie la aprofundarea relațiilor bilaterale româno-nipone, bazate pe respect reciproc, deschidere și cooperare de durată.

Anul 2025 are o semnificație specială pentru Corul Madrigal: se împlinesc 100 de ani de la nașterea fondatorului Marin Constantin și 62 de ani de existență neîntreruptă a ansamblului, recunoscut pe plan mondial pentru excelența artistică și diplomația culturală pe care o promovează. Distins cu numeroase premii internaționale, Madrigal a susținut mii de concerte pe cele mai importante scene ale lumii.

În continuarea turneului, Pavilionul României la Expo 2025 Osaka a găzduit miercuri, 20 august, miniconcertul educațional „Madrigal for Babies”, iar joi, 21 august, publicul este așteptat la spectacolul „Muzica Renașterii Europene”.

Seria de evenimente va continua și în afara Expoziției Universale, prin participarea Corului Madrigal la Festivalul Coral Internațional de la Yokohama, consolidând astfel rolul său de ambasador cultural al României și reafirmând legătura specială cu publicul japonez, la 35 de ani de la primul turneu în Țara Soarelui Răsare.