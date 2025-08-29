Magistrații vor putea ieși la pensie mai devreme de 65 de ani, dar cu penalizare

176249 – 29082025 – Un capitol din Pachetul 2 de reforme pentru reducerea deficitului bugetar excesiv, tranmis de Guvern către CES, vizează pensiile magistraților.

Guvernul propune instituirea unei condiţii de vechime minime în muncă de cel puţin 35 de ani, un cuantum al pensiei de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor pentru care au fost reținute contribuții de asigurare socială realizate în ultimii 5 ani de activitate înainte de data pensionării, cu limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

De asemenea, se propun o nouă eşalonare a vechimilor asimilate care intră în calculul perioadei utile pentru pensia de serviciu până în anul 2029, o nouă eşalonare a creşterii vârstei de pensionare pentru magistraţi, prin adăugarea anuală a unei perioade suplimentare de 1 an şi jumătate, până în anul 2036, posibilitatea pensionării anticipate la împlinirea unei vechimi minime de 35 de ani în funcţiile respective, cu penalizare anuală de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public, precum și restrângerea posibilităţi acordării bonificaţiei de 1% şi actualizarea pensiei, doar la persoanele cu decizii de pensionare sau care îndeplinesc condiţiile de pensionare, respectiv fără a se lua în considerare vechimea împlinită după intrarea în vigoare a proiectului pentru acordarea bonificaţiei de 1%.

Proiectul introduce și norme tranzitorii referitoare la menţinerea deciziilor de pensionare şi la acordarea drepturilor astfel cum erau reglementate în legislaţia anterioară de la momentul îndeplinirii lor celor care îndeplinesc condiţiile de pensionare până la 1 octombrie 2025, data intrării în vigoare acestei legii.