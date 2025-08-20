Măsura, valabilă până la finele lui 2026

176160 – 20082025 – Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență inițiat împreună cu Ministerul Dezvoltării și Agenia Națională a Funcționarilor Publici, referitor la modificări ale Codului administrativ privind cariera funcționarilor publici.

Între altele, proiectul se referă la clarificări suplimentare privind menținerea în activitate a funcționarlor publici peste vârsta standard de pensionare și clarificarea procedurii prin care funcționarii pot continua activitatea peste vârsta standard de pensionare. De asemenea, OUG prevede înlăturarea cumulului pensiei cu salariul în administrația publică, prin suspendarea plății pensiei în perioada menținerii în activitate. Totodată, vârsta maximă până la care funcționarul poate fi menținut în activitate este 70 de ani, fiind necesar acordul conducătorului instituției.

O altă reglementare se referă la distincția între transferul la cerere și transferul în interesul serviciului, publicitatea anunțului privind demararea procedurii de transfer, în termen de 30 de zile fiind aplicabilă doar transferului la cerere.

Se propune reglementarea unor situații de suspendare de drept a raportului de serviciu care vor fi recunoscute ca vechime în grad profesional, în sensul introducerii unei perioade maxime de doi ani pentru suspendarea raportului de serviciu la inițiativa funcționarului public pentru desfășurarea de activități în organizații internaționale. Modificarea delimitează situațiile de activitate în organisme internaționale (maxim 2 ani), și stabilirea unui termen rezonabil, în scopul menținerii echilibrului între interesul individual și cel instituțional.

Măsurile prevăzute în acest act normativ se vor aplica până la data de 31 decembrie 2026.

Guvernul susține că modificările propuse vizează corelarea legislației cu jurisprudența Curții Constituționale și a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Documentul este avizat de viceprim-ministrul Marian Neacșu, de miniștrii Apărării, Internelor, Finanțelor și Justiției, precum și de directorii SIE, SRI, STS și SPP.