Mihail Oromol, 150 de ani de la naștere

176259 – 31082025 – Începând cu data de 1 septembrie 2025, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema Mihail Oromolu – 150 de ani de la naștere.

Aversul monedei prezintă o imagine a Conacului Oromolu din Păușești-Măglași, județul Vâlcea, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „10 LEI”, anul de emisiune „2025” și stema României.

Reversul monedei redă portretul și numele lui Mihail Oromolu, guvernator al Băncii Naționale a României între anii 1922 – 1926 și anii între care a trăit acesta „1875” și „1945”.

Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.

Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese.

Prețul de vânzare pentru moneda din argint este 640,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

Monedele din argint cu tema Mihail Oromolu – 150 de ani de la naștere au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României.