Ministerul Culturii încearcă să preia ORDA

176142 – 18082025 – Ministerul Culturii lansează în consultare publică proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și pentru reorganizarea unor autorități publice din domeniul culturii.

Inițiativa urmărește o adaptare clară și coerentă a legislației privind drepturile de autor. Legea, modificată de-a lungul timpului în mod repetat, a devenit greu de aplicat. Revizuirea propusă vine să restabilească unitatea reglementării, prin armonizare cu standardele europene și ca răspuns la nevoile reale ale creatorilor și utilizatorilor de conținut cultural. Modificarea propusă vizează transpunerea în legislația națională a trei componente esențiale:

Transpunerea Directivei 2006/115/CE privind dreptul de împrumut public – Deși acest drept este deja reglementat în legislația națională, nu funcționează eficient. Autorii nu sunt remunerați corespunzător atunci când operele lor sunt disponibile în biblioteci. Modificarea va alinia România la practica europeană și va sprijini în mod direct autorii, printr-un mecanism transparent și echitabil de remunerare.

Detaliile privind sursele de finanțare, categoriile de biblioteci implicate (publice și private) și categoriile de documente eligibile vor fi stabilite prin reglementări specifice, elaborate prin consultare cu beneficiarii, în acord cu nevoile concrete ale bibliotecilor și utilizatorilor.

Corelarea legislației privind comunicarea publică a operelor muzicale – În urma unui aviz motivat emis de Comisia Europeană, precum și a riscului de declanșare a unei proceduri de infringement, România trebuie să revizuiască reglementările privind comunicarea publică a operelor muzicale, pentru a evita sancțiuni pecuniare.

Prin această intervenție legislativă, România va delimita clar domeniile în care se aplică mecanismul licențelor colective extinse, va introduce o metodologie unificată și va asigura tratament egal pentru toți titularii de drepturi, reducând discrepanțele actuale, cauzate de lacunele de reglementare. Desemnarea unui colector comun pentru domenii specifice de plătitori conduce la simplificarea procedurilor și eficientizarea colectării remunerațiilor.

Reorganizarea instituțională: preluarea Oficiului Român pentru Drepturi de Autor (ORDA) de către Ministerul Culturii – Fuziunea prin absorbție a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) în aparatul Ministerului Culturii, care va prelua integral atribuțiile, personalul și expertiza instituției conduce la eficiență administrativă, la un sistem unitar, la adaptarea la reglementările aplicabile ministerelor, la asigurarea unei administrări coerente a politicilor din domeniul drepturilor de autor și de apropiere a deciziilor administrative de cetățean, fără a afecta independența operațională sau competența tehnică a personalului de specialitate. Fuziunea va reduce birocrația și va consolida capacitatea de a participa activ în structurile europene și internaționale relevante.

Modificările succesive ale Legii nr. 8/1996 au condus la un cadru normativ dificil de aplicat și de corelat, ceea ce presupune sistematizarea și rescrierea coerentă a legislației. Astfel, inițierea, într-o etapă ulterioară, a unui proiect de lege nou, integrat și consolidat în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe rămâne o prioritate legislativă. Situația este comparabilă cu evoluția altor legi organice, precum Codul fiscal, care, de-a lungul timpului, au suferit modificări substanțiale, necesitând în final o regândire legislativă de ansamblu, cu accent pe claritate, flexibilitate și adaptare la realitățile actuale ale pieței și tehnologiei. – sursa Ministerul Culturii