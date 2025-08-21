Moldovagaz va da gaze în regiunea transnistreană până la sfârșitul lunii martie 2026

Moldovagaz va da gaze în regiunea transnistreană până la sfârșitul lunii martie...

176166 – 21082025 – Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din Republica Moldova a decis ca „Moldovagaz” va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la 31 martie 2026.

Potrivit ANRE, decizia vine pe fondul încetării, de la 1 septembrie, a licenței de furnizare deținută de S.A. „Moldovagaz” și are caracter temporar și tranzitoriu, fiind propusă conform prevederilor legislației naționale de Ministerul Energiei și coordonată cu Biroul politici de reintegrare.

Măsura urmărește să asigure continuitatea livrărilor de gaze către consumatorii din regiunea transnistreană, evitând întreruperi într-o perioadă critică – sezonul rece.

Astfel, compania va putea să achiziționeze în continuare gaze naturale de pe piața angro din Republica Moldova, inclusiv prin platforma de tranzacționare administrată de ”Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) Est” S.R.L., însă exclusiv pentru necesitățile regiunii transnistrene.

În același timp, S.A. „Moldovagaz” are obligația de a constitui rezerve de gaze suficiente pentru a acoperi cel puțin 15% din consumul mediu anual al consumatorilor casnici, precum și al întreprinderilor și instituțiilor care prestează servicii sociale esențiale din regiune: până la 30 septembrie – minimum 50%, până la 31 octombrie – 100%.

ANRE va monitoriza modul în care SA „Moldovagaz” respectă obligațiile care decurg din statutul de entitate desemnată. În caz de nerespectare, autoritatea are la dispoziție mecanisme de responsabilizare, inclusiv sancțiuni financiare și retragerea acestui statut, la propunerea Ministerului Energiei.

La începutul lunii august, ANRE a aprobat hotărârea de retragere a licenței eliberată SA „Moldovagaz” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, ca urmare a expirării termenului acordat și neîndeplinirea cerințelor privind separarea funcțională, decizională și juridică față de alte activități din sector.