Nicușor Dan a discutat din nou cu Volodimir Zelenski

176115 – 13082025 – După ce a petrecut câteva zile în Republica Moldova, inclusiv în compania președintelui Maia Sandu, susținând că se află în concediu, președintele României, Nicușor Dan, a discutat, marți, 12 august 2025, la telefon, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. ”… am reafirmat sprijinul României pentru o pace justă și durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul”, se arată în mesajul postat pe X.

”România sprijină eforturile președintelui Trump de a ajunge la o soluție. Un acord trebuie să fie just, de durată și sustenabil. Pacea trebuie să fie realizată cu Ucraina la masa negocierilor. România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. Ca vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a obține o pace justă pentru poporul ucrainean. Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și a Europei” este mesajul postat online de președintele Nicușor Dan.

Acesta a anunțat și că a acceptat invitația omologului ucrainean de a merge la Kiev în această toamnă.