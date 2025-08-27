Nicușor Dan i-ar vrea la servicii pe Zbârcea și Lazurca. Bolojan și Grindeanu fac grimase

176227 – 27082025 – La întâlnirea de marți seara de la Palatul Victora cu președinții PNL și PSD – Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, președintele României, Nicușor Dan, a anunțat propunerile pentru conducerea SRI și SIE.

Potrivit EVZ.ro, președintele a avansat următoarele propuneri: Gabriel Zbârcea (SRI) și Marius Gabriel Lazurca (SIE).

Gabriel Zbârcea este avocat, fondator și partener coordonator al uneia dintre cele mai influente firme de avocatură din România. Are o experiență profesională atât în mediul privat, cât și în cel public. În 2005 a condus, pentru o scurtă perioadă, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) și a fost consilier de stat în aparatul premierului Călin Popescu Tăriceanu.

Marius Gabriel Lazurca are o carieră îndelungată în diplomație. A reprezentat România ca ambasador la Vatican, în Republica Moldova, Ungaria și, în prezent, în Mexic. Este doctor în istorie-antropologie, titlu obținut la Sorbona, și este cunoscut pentru profilul său intelectual și diplomatic respectat.

Nominalizările pentru conducerea SRI și SIE urmează o procedură parlamentară: propunerile președintelui sunt analizate mai întâi de comisiile de control ale serviciilor, apoi ajung la vot în plenul reunit al Parlamentului. Pentru validare este necesar sprijinul majorității parlamentarilor prezenți, iar votul este secret.

Propunerile președintelui Dan i-au fi luat prin surprindere pe Bolojan și Grindeanu, iar nominalizările au produs chiar indignare. Fără sprijinul PSD și PNL, șansele ca Zbârcea și Lazurca să fie validați sunt reduse. Dacă președintele insistă cu aceste nominalizări, cei doi propuși pot fi respinși de Parlament, iar Nicușor Dan se va confrunta cu un al doilea eșec major, după cel legat de majorarea TVA.