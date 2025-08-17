Nouă medalii pentru România la Olimpiada Internațională „Științele Pământului” (IESO) 2025

Cei patru elevi care au reprezentat țara noastră au obținut patru medalii la probele individuale și cinci medalii la probele opționale, desfășurate în echipe internaționale.

La probele individuale, reprezentanții României au câștigat următoarele medalii:

Andrei-Petru Edu, Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Buzău, medalie de argint

Rareș- Răzvan Gheorghe, Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Buzău, medalie de argint

Călin-Lucian Ciocoiu, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Târgu Neamț, medalie de bronz

Maricela-Raluca-Georgiana Enache, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, medalie de bronz

La probele optionale, elevii români au obținut următoarele rezultate:

International Team Field Investigation (ITFI) – concurs de practică pe teren în echipe internaționale :

Maricela-Raluca-Georgiana Enache, medalie de aur

Călin-Lucian Ciocoiu, medalie de bronz

Rareș- Răzvan Gheorghe, medalie de bronz

Earth System Project (ESP) – concurs de postere realizate în echipe internaționale de câte 6 elevi, câte unul din câte o țară, unde:

Andrei-Petru Edu, medalie de argint , iar

Rareș- Răzvan Gheorghe, medalie de bronz

Lotul României a fost coordonat de prof. Diaconu Roxana, de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” București, și de prof. dr. Petre Bogdan, inspector școlar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov.

Pregătirea lotului a fost realizată cu sprijinul unor cadre didactice și cercetători de la Universitatea din București – Facultatea de Geografie și Facultatea de Geologie și Geofizică, de la Institutul Geologic al României, de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” și de la Regia Autonomă a Serviciilor de Trafic Aerian din România – ROMATSA, sub coordonarea doamnei inspector școlar Cătălina Șerban de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București și a domnului inspector școlar Bogdan Petre de la Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.

În cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Olimpiada Internațională Științele Pământului este coordonată de inspector Mihaela Florina Alexandru.

Aflată la a XVIII-a ediție, Olimpiada Internațională „Științele Pământului” (IESO), s-a desfășurat în perioada 7-16 august 2025, la Jining, Republica Populară Chineză.