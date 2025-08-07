Nu mai băgați brânza ”pe firmă”

176075 – 07082025 – În contextul în care, prin analizarea și prelucrarea informațiilor deținute ca urmare a implementării proiectelor de digitalizare au fost constatate discrepanțe între natura achizițiilor realizate de contribuabili comparativ cu activitatea economică desfășurată, ANAF face apel către toți contribuabilii, companii și persoane fizice autorizate, pentru o conformare fiscală corectă și completă în ceea ce privește declararea și plata obligațiilor fiscale.

Analizele arată că un număr semnificativ de contribuabili înregistrează în conturile de cheltuieli și deduc TVA aferentă, achiziții care, în fapt, sunt destinate uzului personal al acționarilor sau asociaților. Această practică generează erori în contabilitate, distorsionează baza de impozitare și pe cale de consecință conduce la diminuarea impozitelor/taxelor declarate și achitate.

Spre exemplu, au fost identificați contribuabili care desfășoară activitate de consultanță ori de închiriere de bunuri imobile, care au înregistrat, cu caracter de continuitate, achiziții de bunuri destinate uzului personal (produse alimentare, produse cosmetice, îmbrăcăminte, produse electrocasnice etc.).

ANAF recomandă contribuabililor să revizuiască cu atenție modul în care clasifică/reclasifică cheltuielile și să se asigure că declară corect toate impozitele și taxele datorate, inclusiv prin rectificarea declarațiilor fiscale inițiale.

Pentru contribuabilii care nu se conformează, Agenția va iniția măsuri graduale constând, într-o primă etapă, într-o campanie de notificare și verificări documentare, după caz, urmând ca, pentru contribuabilii cu risc fiscal ridicat, să fie inițiate acțiuni ample de inspecție fiscală.