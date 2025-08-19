Nu mai cumpărați aiurea!

176147 – 19082025 – Un român aruncă, în medie, o porţie de mâncare pe zi, ceea ce înseamnă 6.000 de tone de alimente irosite zilnic la nivelul întregii ţări, atrage atenția Asociaţia Lanţul Alimentar Scurt (ALAS).

Astfel, sunt irosite 20% din totalul alimentelor produse, iar gospodăriile sunt cele mai mari surse de risipă alimentară, urmate de HoReCa şi retail. Prin intermediul iniţiativei Gospodari la Obor, Asociaţia Lanţului Alimentar Scurt vrea să rupă acest cerc, construind o reţea informală de oameni care nu irosesc nimic – de la legume şi frunze, până la idei şi timp.

De ce este important să reducem risipa alimentară?

pentru că, în fața taxelor mai mari, putem învăța cum să cheltuim mai puțin, dar mai înțelept;

pentru că, în loc să generăm gunoaie, putem produce compost pentru grădinile urbane și balcoanele verzi;

pentru că regenerarea orașului pornește din comunități vii, active, care gătesc împreună și creează sol nou din resturi;

pentru că piețele și magazinele sunt locurile de unde cumpărăm, iar ALAS și organizațiile partenere și doresc să îi învețe pe români să cumpere responsabil și calitativ. Nu cantitatea, ci calitatea alimentelor trebuie să primeze pentru românii care vin la piață.

„Gospodăria adevărată înseamnă respect – pentru muncă, pentru hrană şi pentru resursele care ne rămân. În vremuri în care totul pare mai scump, acest proiect ne reaminteşte că putem face mult cu puţin, dacă lucrăm împreună. Piaţa Obor este un loc simbol pentru consumatorii casnici, dar este şi un loc de unde îşi procură materia primă mulţi chefi de top. Împreună cu alţi colegi de breaslă vrem să transmitem acest mesaj: economia începe cu responsabilitatea cu care cumpărăm. Un român atent la resurse este perceput ca fiind gospodar – românii trebuie să reînveţe să fie gospodari, nu risipitori”, a declarat Marius Tudosiei, fondator ALAS.

Potrivit asociaţiei, ruralul risipeşte mai puţin decât urbanul, în parte pentru că oamenii de la sat au fost mai dezavantajaţi economic, iar o mare parte din resursele lor au fost folosite ca hrană pentru animale.