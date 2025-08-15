O nouă Hotărâre CNSU pentru acordarea de ajutoare de urgență persoanelor afectate de inundațiile din județele Neamț și Suceava

176128 – 15082025 – Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat, în ședința din 14 august 2025, Hotărârea nr. 26 privind acordarea de ajutoare de urgență în bani persoanelor aflate în situații de necesitate ca urmare a inundațiilor produse în perioada 27–28 iulie 2025 în județele Neamț și Suceava.

Potrivit hotărârii, sprijinul financiar se va acorda în funcție de situația juridică și de gradul de asigurare a locuințelor afectate, conform următoarelor criterii:

• 90% din diferența dintre valoarea estimată a pagubelor de către Comitetele Județene pentru Situații de Urgență (CJSU) și despăgubirea asiguratorului, pentru construcțiile autorizate și asigurate obligatoriu, dacă valoarea despăgubirii de la asigurator este mai mică decât cea a CJSU; un procent de 30% din paguba rezultată, conform raportului de evaluare întocmit de CJSU, se acordă imediat, urmând ca, după primirea despăgubirilor de la asigurator, să se realizeze o calculație, astfel încât să se completeze suma inițială sau să se restituie, parțial, păstrând procentul de 90% din diferență;

• 70% din valoarea pagubelor pentru construcțiile autorizate, dar care nu dețin asigurare obligatorie;

• 50% din valoarea pagubelor, pentru construcțiile care nu dețin autorizație și nici asigurare obligatorie;

• 70% din diferența dintre valoarea evaluată a pagubelor și despăgubirea asiguratorului, pentru construcțiile fără autorizație, dar asigurate obligatoriu.

Ajutoarele nu se acordă dacă despăgubirile sunt acoperite integral printr-o poliță de asigurare facultativă.

Pe această cale îndemnăm proprietarii ca, pe viitor, să își încheie polițe de asigurare obligatorie pentru locuințe și să rezolve aspectele legate de obținerea autorizațiilor necesare, acolo unde acestea sunt prevăzute de lege.

