Opt medalii obținute de elevii români la Olimpiada de Inteligență Artificială din China

 176087 – 08082025 – România a obținut o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată la Beijing, între 2 și 9 august 2025.

Cei opt elevi români participanți s-au clasat printre cei mai buni din competiția la care au luat parte 310 elevi din 63 de țări, anunță Ministerul Educației, într-o postare pe Facebook.

Echipa 1:

Mihai-Adrian Mocanu, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București – medalie de argint

Roland Petrean, Colegiul Național „Silvania” Zalău – medalie de argint

Mircea Maxim Rebengiuc, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București – medalie de bronz

Ștefan-Alexandru Asandei, Colegiul Național Iași – medalie de bronz

Echipa 2:

Tudor-Ștefan Mușat, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București – medalie de aur

Ștefan-Alexandru Dumitrașcu, Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara – medalie de argint

Tudor Morariu, Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca – medalie de argint

Simon Slănină, Colegiul Național „I.L. Caragiale” București – medalie de bronz

Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială se află la a doua ediție și se desfășoară la Beijing, China, în perioada 2-9 august 2025.

Elevii români au fost însoțiți de către Nan Mihai, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Miron Alexandru-Bogdan, Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca, și Popa Daniel, Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, Orăștie, Hunedoara.

Țara noastră este reprezentată și la nivelul comitetului de organizare a Olimpiadei Internaționale prin Prof. Univ. Habil. Dr. Radu Ionescu și Asist. Univ. Dr. Miruna Zăvelcă, de la Universitatea din București.

 

