Optimism exagerat al UE în privința investițiilor în educație

176234 – 28082025 – Un nou raport al Comisiei Europene evidențiază o schimbare pozitivă în ceea ce privește finanțarea educației în întreaga Europă, ceea ce dă un impuls avantajului competitiv al UE.

Raportul „Investițiile în educație 2025” detaliază mai multe beneficii economice și sociale și arată că investițiile publice în educație sunt în curs de redresare după problemele cauzate de pandemia de COVID-19 – deși nu au atins încă nivelurile observate înainte de criză. Această creștere sprijină obiectivele strategiei privind Uniunea competențelor și sugerează beneficii promițătoare pentru economia și societatea regiunii.

În total, în 2023, țările din UE au cheltuit 806 miliarde de euro pentru educație. Cheltuielile naționale pentru educație au atins, în medie, 9,6 % din totalul cheltuielilor publice și 4,7 % din produsul intern brut (PIB), cu variații între statele membre.

Vicepreședintele executiv pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, a declarat: „Cheltuielile cu educația sunt o investiție, nu un cost. Iar UE trebuie să fie pregătită pentru viitor. Tendința ascendentă evidențiată în raportul „Investițiile în educație 2025” arată că, în întreaga UE, educația este din nou un motor al competitivității și al rezilienței economice. Acesta este motivul pentru care următorul cadru financiar multianual propus, prezentat la 16 iulie 2025, sprijină creșterea finanțării pentru educație și competențe, prin intermediul planurilor de parteneriate naționale și regionale, al unui nou Fond european pentru competitivitate și al programului Erasmus+ consolidat.”

Estimările recente sugerează că, dacă până în 2030 mai multe persoane ar dispune de un nivel suficient de competențe de bază, PIB-ul țărilor europene ar putea crește cu 8-10 % peste previziunile actuale. În plus, persoanele cu un nivel mai ridicat de educație tind să câștige mai mult: doar un an suplimentar de educație poate spori venitul unei persoane cu 7 % în Europa.

Noul cadru de guvernanță economică al UE și Uniunea competențelor deschid calea pentru mai multe investiții strategice în educație. Deși responsabilitatea principală pentru finanțarea educației revine guvernelor naționale, finanțarea din partea UE în acest sector joacă un rol esențial în dezvoltarea unei forțe de muncă adaptabile și înalt calificate, în special în contextul pregătirii pentru dubla tranziție verde și digitală. Aproximativ 148 de miliarde de euro au fost alocate special pentru educație și competențe în perioada 2021-2027 prin intermediul unor instrumente ale UE precum Erasmus+ și Fondul social european+. O sumă suplimentară de 75 de miliarde de euro a fost pusă la dispoziție pentru investiții în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru perioada 2021-2026. Un sprijin suplimentar pentru cercetare în domeniul educației este disponibil prin intermediul programului Orizont Europa.