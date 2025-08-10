176094 – 09082025 – Romfilatelia introduce în circulație marți, 12 august a.c. emisiunea filatelică Parcuri Naționale. Defileul Jiului având ca subiect elemente ale faunei din arealul natural al „Parcului Național Defileul Jiului” declarat arie protejată în anul 2005. Emisiunea este formată din patru mărci poștale și un plic „prima zi”.

Cumulând o suprafață de peste 11.000 de hectare, zona protejată este situată în sud-vestul României, în județele Gorj și Hunedoara, de-a lungul Defileului Jiului. Teritoriul acestei zone este acoperit aproape în totalitate de păduri (85%): păduri dacice de fag, păduri aluviale, păduri de stejar, în asociere cu carpen și frasin, păduri de amestec foioase și rășinoase.

Fauna este bogat reprezentată de mamifere, păsări, amfibieni, reptile, pești și insecte. În Lista Directivei Consiliului Europei privind conservarea speciilor de faună și floră sălbatică sunt menționate șapte specii de mamifere: ursul brun, râsul euroasiatic, vidra de râu, liliacul mare cu potcoavă, liliacul comun, liliacul cu urechi de șoarece și liliacul cu aripi lungi. În multitudinea de specii semnalate în arealul Parcului Național Defileul Jiului se mai întâlnesc capra neagră, căprioara, pisica sălbatică, jderul de copac, pârșul de alun, pârșul comun, șarpele de alun etc.

Defileul Jiului, care străbate Parcul, cunoscut și ca Pasul Surduc este o trecătoare pe care apa a săpat-o prin piatra munților Retezat, Vâlcan, Parâng și Șureanu, care face legătura între Transilvania și Oltenia. Zona protejată a Parcului oferă vizitatorilor o sumă de locuri și peisaje de o frumusețe aparte, un ansamblu inedit de conace (gospodării tradiționale autentice), monumente ale spiritualității (Mănăstirile Lainici și Vișina, Schitul Locurele) și un important Muzeu al Arhitecturii Populare Gorjenești din Bumbești-Jiu, în vecinătatea ariei naturale protejate. Între atracțiile turistice spectaculoase se regăsesc Sfinxul Lainicilor și Cascada Murga.

Mărcile poștale reproduc imagini ale faunei zonei: Căprior (Capreolus capreolus), marca poștală cu valoarea nominală de 4 lei.

Huhurez mare (Strix uralensis, familia Strigidae), marca poștală cu valoare nominală de 8 lei.

Râs (Lynx lynx, familia Lynx), marca poștală cu valoarea nominală de 10 lei.

Capra Neagră (Rupicapra rupicapra, familia Bovidae) marca poștală cu valoare nominală de 14 lei.

Grafica plicului „prima zi” reproduce imaginea cunoscutei cascade Murga din Munții Vâlcan.

Imaginile peisajelor panoramice spectaculoase care mărginesc defileul Jiului sunt folosite în concepția grafică, drept fundal armonizat pentru speciile de faună și avifaună prezentate pe mărcile poștale.

Emisiunea este disponibilă de marți, 12 august a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/