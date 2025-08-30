Parlament: a doua sesiune ordinară a anului

176257 – 30082025 – Senatul și Camera Deputaților au fost convocate, pentru luni, 1 septembrie, în cea de a doua sesiune ordinară a anului 2025, potrivit dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 34 lit. a), republicat, cu modificările ulterioare.

În prima zi din sesiunea parlamentară vor fi aleși membrii noilor Birouri permanente ale celor două Camere și anume vicepreședinții, secretarii și chestorii. Alegerea acestora se face la propunerea grupurilor parlamentare, în conformitate cu ponderea lor, potrivit configurației politice și negocierii liderilor de grupuri, votul fiind secret