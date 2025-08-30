Acasă Politic Parlament: a doua sesiune ordinară a anului

Parlament: a doua sesiune ordinară a anului

De
A.R.
-
foto arhivă

 176257 – 30082025 – Senatul și Camera Deputaților au fost convocate, pentru luni, 1 septembrie, în cea de a doua sesiune ordinară a anului 2025, potrivit dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 34 lit. a), republicat, cu modificările ulterioare.

În prima zi din sesiunea parlamentară vor fi aleși membrii noilor Birouri permanente ale celor două Camere și anume vicepreședinții, secretarii și chestorii. Alegerea acestora se face la propunerea grupurilor parlamentare, în conformitate cu ponderea lor, potrivit configurației politice și negocierii liderilor de grupuri, votul fiind secret

ARTICOLE SIMILAREDE ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.