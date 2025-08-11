Parlamentul European a adoptat Strategia pentru drepturile persoanelor cu dizabilități

176098 – 11082025 – Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunțat că Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Este vorba de acces gratuit la terapii esențiale pentru copiii și tinerii cu dizabilități, investiții în infrastructura sportivă incluzivă și sprijin pentru familii.

Potrivit lui Negrescu, documentul prevede, de asemenea, acces echitabil la tehnologii și tratamente moderne, precum și protejarea drepturilor fără reevaluări inutile.

Într-o postare pe Facebook, el spune că persoanele cu dizabilități au nevoie de șanse egale, acces real la educație, muncă și sănătate, iar societatea trebuie să le ofere aceste drepturi.