Pavilionul României la Expo 2025 Osaka – jumătate de milion de vizitatori

176114 – 13082025 – Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a premiat, marți, 12 august 2025, în direct, de la București, prin sistem videoconferință, vizitatorul cu numărul 500.000 al Pavilionului României la Expo 2025 Osaka.

“Pavilionul României se plasează printre cele mai apreciate din cadrul Expo, fiind plasat în Top 10 Pavilioane. Concertul Filarmonicii „George Enescu” din București a fost un moment important, mai ales că avem în această toamnă Festivalul Enescu, iar promovarea tinerilor din România a contribuit la tema de societăți ale viitorului. Nu trebuie să existe un conflict între tradiție și inovație în cum alegem să reprezentăm România”.

Vizitatorul cu numărul 500.000 a fost Aoi Moriyama (27 de ani). Aceasta a primit un premiu simbolic – obiecte artizanale tradiționale realizate de meșteșugari români, fiecare piesă purtând cu sine o parte din moștenirea culturală și identitatea țării noastre.

Participarea României la Expo 2025 Osaka marchează cea de-a 25-a prezență a țării noastre la o expoziție mondială, sub tema „Romania, Land of Tomorrow”, în cadrul secțiunii „Saving Lives”. În acord cu această temă, proiectul arhitectural al pavilionului național a fost realizat de Georgiana Muraru și Anca Bodoloacă, două studente la arhitectură, fiind selectat în cadrul unei competiții organizate de MAE și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”.

Programul zilnic al Pavilionului include momente artistice susținute de studenți din cadrul Universității Naționale de Muzică București și Universității Transilvania Brașov.

Studenții Universității București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Catedra de limba japoneză, vorbitori de limba japoneză, facilitează comunicarea cu publicul, prezentând cele 26 de momente muzicale și atelierele de creație zilnice.

România este prezentă la Osaka și cu proiecte de cercetare și inovație, precum ELI-NP – cel mai puternic laser din lume cu aplicații în medicină și fizică nucleară, inima artificială MAVIS – o soluție revoluționară realizată de 38 de studenți de la Facultatea de Bioinginerie Medicală și Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină Iași, pentru pacienții cu insuficiență cardiacă severă, și NerveRepack – Sistem neuronal inteligent pentru conexiunea bidirecțională cu exoproteze și exoscheletoane, proiect de cercetare Horizon cofinanțat de UE, care a dezvoltat proiectul Mâna bionică, coordonat de Institutul Național de Microtehnologie IMT-România.

În plus, în perioada verii, România este singura țară care oferă apă minerală gratuită vizitatorilor în zilele cu temperaturi extreme.

În cele patru luni de la deschidere, Pavilionul național al României a organizat peste 6.840 de micro-recitaluri și ateliere de creație. Programul va continua până la finalul Expo 2025, pe data de 13 octombrie 2025, cu un program susținut de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și Teatrul din Sibiu „Radu Stanca” și Orchestra Operei Naționale București.