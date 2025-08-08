Constrângeri tot mai mari doar pentru șoferi. Nu plătești amenda, permisul se suspendă automat după 3 luni, iar amenda crește trimestrial cu câte 30% Localitățile sub 4.500 de locuitori nu mai au dreptul la Poliție Locală

Pentru neplata taxelor, Statul te poate da pe mâna recuperatorilor

176081 – 08082025 – Ministerul Dezvoltării vrea ca Direcțiile de Taxe și Impozite Locale să se transforme în autoritate rutieră. Într-un proiect de lege privind reformele administrative pus în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării celor care nu își achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile lucrătoare le va fi suspendat, automat, dreptul de a conduce. Măsura va fi aplicată fără intervenția instanței, doar pe baza evidențelor fiscale.

Amenzile neachitate vor crește semnificativ la fiecare trei luni, iar permisul de conducere va fi suspendat automat după 90 de zile. Dacă o amendă nu este achitată în decurs de 90 de zile, valoarea acesteia va fi majorată cu 30%. Dacă situația persistă și după alte trei luni, suma se va majora din nou cu același procent. Persoanele care refuză să plătească riscă și blocarea vânzării bunurilor. Aceste măsuri au fost anunțate și de ministrul Dezvoltării, într-o conferință de presă.

Este greu de presupus că MAI va aviza un astfel de proiect. Permisul de conducere se suspendă pentru abateri de la normele de trafic, amenda fiind o sancțiune complementară.

În cazul în care debitorii refuză în continuare să își plătească amenzile, autoritățile locale pot apela la executori judecătorești sau la recuperatori.

În proiectul de lege, se mai propune, printre altele, ca înstrăinarea bunurilor mobile și imobile să se facă doar după achitarea la zi a tuturor taxelor aferente.

De asemenea, se revine la o ”lista rușinii” pentru persoanele juridice. Pe aceasta ar urma să fie publicate trimestrial toate entitățile juridice care înregistrează datorii la stat, iar după achitarea acestora organiul fiscal ar trebui să actualizeze lista respectivă.

Reducerea aparatului bugetar

Peste 6.000 de posturi vor fi eliminate din administrația publică centrală, în special funcțiile de conducere. Funcțiile vacante vor fi desființate, iar în ministere și agenții vor fi comasate serivciile.

Reducerea cu 20% a posturilor din instituțiile prefectului.

Se propune reducerea numărului de polițiști locali astfel: asigurarea „unui post pentru fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, oraşe, municipii, şi sectoare ale municipiului Bucureşti; un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru judeţe, respectiv municipiul Bucureşti, iar (…) unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înființa poliție locală decât dacă pot asigura din venituri proprii integral cheltuielile cuprinse în secțiunea de funcționare. În acest caz numărul este de maxim 3 polițiști locali”.

Pentru optimizarea costurilor și folosirea eficientă a resurselor umane, se propune trecerea unor funcții publice la regim de jumătate de normă, iar funcționarii cu astfel de contracte pot lucra în două instituții diferite, dacă atribuțiile sunt compatibile.

Ministerul Dezvoltării va prelua spațiile excedentare de la RA-APPS pentru valorificare.

Cheltuielile centrelor militare vor fi transferate de la bugetele locale la Ministerul Apărării.

Perioada de transparență decizională este de 10 zile, începând cu 7 august 2025.

Proiectul a apărut în urma a cinci întâlniri ale ministrului dezvoltării, Cseke Attila, reprezentanții structurilor asociative ale UAT-urilor.

Este posibil ca acest proiect de lege să treacă prin asumarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului. Este greu de crezut că opoziția parlamentară nu îl va contesta la Curtea Constituțională.