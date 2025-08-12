Percheziții în București, Ilfov și Galați  într-un dosar cu tranzacții de arme

176112 – 12082025 – Descinderi în forță în București, Ilfov și Galați. Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale, sprijiniți de trupele specializate în grupuri infracționale violente, au efectuat 11 percheziții în cadrul unei anchete ce vizează o afacere fictivă cu arme de foc.

Anchetatorii spun că, în martie, mai multe persoane ar fi pus la cale o vânzare simulată a unei arme pentru a ajuta un bărbat – deja trimis în judecată pentru omor – să depună un denunț. Miza: reducerea pedepsei prin colaborare cu autoritățile.

În dosar apar șapte suspecți, dintre care unul aflat în arest la domiciliu și altul în arest preventiv, în alte cauze. Perchezițiile au vizat atât locuințele acestora, cât și casele a doi martori considerați „de interes” în anchetă.

Polițiștii au ridicat documente, telefoane și alte probe. Toți cei vizați au fost duși la audieri, unde vor afla ce măsuri legale vor fi luate împotriva lor.

Cazul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, iar poliția reamintește că efectuarea unei percheziții nu înseamnă automat vinovăția persoanelor implicate. Sursa:tvrinfo