Polonia prelungește controalele la frontierele cu Germania și Lituania

176064 – 06082025 – MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Polonia că vor fi prelungite controalele temporare la frontierele cu Germania și Lituania, pentru încă 60 de zile, din 6 august până pe 4 octombrie 2025, în continuarea măsurii instituite de această țară la data de 7 iulie a.c.

În acest context, timpii de așteptare în punctele de control de trecere a frontierei cu cele două țări, pe sensul de intrare în Polonia, pot crește.

MAE reamintește că cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Varșovia: +48694486683.

MAE recomandă, totodată, consultarea paginilor de Internet: https://www.strazgraniczna.pl/, News – Ministry of the Interior and Administration – Portal Gov.pl, www.gov.pl, http://varsovia.mae.ro, http://www.mae.ro.