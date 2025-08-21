Pompierii români ajută la stingerea incendiilor din Spania

176169 – 21082025 – Ca urmare a solicitării transmise de autoritățile spaniole, în data de 17 august 2025, prin Mecanismul European de Protecție Civilă, România acordă sprijin internațional pentru combaterea incendiilor de pădure cu care se confruntă această țară.

În baza propunerii formulate de DSU și aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, România trimite un modul de intervenție specializat în stingerea incendiilor de pădure, format din 51 de pompieri din cadrul IGSU și unităților subordonate.

Transportul echipei de intervenție se face cu sprijinul MApN. Misiunea pompierilor români se va desfășura pe teritoriul Spaniei, în orașul Jarilla (provincia Cáceres din comunitatea Extremadura). Cheltuielile pentru misiune vor fi acoperite din fonduri europene.

La solicitarea Spaniei au răspuns și pompieri din Franța, Germania, Cehia și Slovacia. Modulul de intervenție român va acționa în regiunea Galicia, alături de o echipă similară din Finlanda.