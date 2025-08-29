Pompierii români s-au întors acasă după finalizarea misiunii de sprijin în Spania

176242 – 29082025 – În noaptea de 28 spre 29 august 2025, cei 51 de pompieri români care au acționat timp de o săptămână în Regatul Spaniei revin în țară, după ce au sprijinit autoritățile locale în lupta cu incendiile de vegetație uscată ce au afectat suprafețe întinse și comunități întregi.

Pe parcursul misiunii desfășurate între 21 și 28 august, modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure a intervenit în mai multe regiuni din Galicia, printre care Ourense, Monterrei, Lugo și Vilarino de Conso, unde condițiile de teren au fost dificile din cauza temperaturilor extreme, a umidității scăzute și a vântului puternic.

Echipajele române au acționat sub coordonarea directă a autorităților spaniole, având ca obiectiv limitarea extinderii și stingerea focarelor active. De asemenea, au desfășurat misiuni de recunoaștere, degajare a căilor de acces și protecție a zonelor neafectate, contribuind la siguranța comunităților locale și la sprijinirea operațiunilor ulterioare.

Intervenția pompierilor români a consolidat, încă o dată, cooperarea europeană prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, aceștia acționând în proximitatea altor module internaționale, inclusiv din Finlanda.

Transportul echipei de intervenție s-a realizat cu sprijinul Forțelor Aeriene Române din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Prin această misiune, România și-a reafirmat solidaritatea și angajamentul de a sprijini statele membre ale Uniunii Europene în gestionarea situațiilor de urgență de mare amploare.