Ponta condamnă MAE pentru nerespectarea protocolului

176083 – 08082025 – Fostul premier Victor Ponta a criticat Ministerul de Externe al României pentru încălcarea cutumelor internaționale legate de deschiderea cărților de condoleanțe la ambasade, după decesul unui șef de stat. El a subliniat că respectul între state nu depinde de opinia personală despre persoana decedată. Ponta consideră gestul ministerului ca fiind rușinos și o dovadă a unei mentalități restrictiviste, care afectează imaginea României pe plan internațional.

”De câte ori a decedat un Șef de Stat (Președinte sau Monarh), la Ambasada din București a acelei țări a fost deschisă o carte de condoleanțe. Iar de fiecare dată, un reprezentant al Guvernului României a mers să semneze în cartea de condoleanțe. Este vorba despre protocol, respect între state, reguli internaționale.

Și, mai ales, este vorba strict de relațiile între Țări, de reguli și cutume internaționale! Nicio legătură cu persoana decedată, dacă a fost bună sau rea! Faptul că ura și prostia întunecă mintea atâtor oameni încât nu înțeleg niște lucruri simple și clare – e dezolant!

Faptul că Ministerul de Externe al României a încălcat toate aceste cutume care trebuiau respectate (indiferent de opinia personală sau de persoana șefului de stat decedat) este un gest rușinos, care trădează o mentalitate „talibană”.

Îmi cer eu scuze tuturor diplomaților români care au fost puși într-o astfel de situație absolut stânjenitoare și jenantă!

Cât despre imaginea, relevanța, prestigiul și importanța României pe plan extern — cred că nu se câștigă prin „exportarea” unor bătălii politice interne”, a scris Ponta.

De menționat că în abența ministrului Apărării, cel care a cerut în Guvern să nu aibă loc funeralii de stat pentru Ion Iliescu, șefii de arme au respectat legislația și protocolul pentru un asemenea eveniment.